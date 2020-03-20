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  2. За прошедшие сутки коронавирусом в Китае заразились 39 человек, 730 выздоровели

За прошедшие сутки коронавирусом в Китае заразились 39 человек, 730 выздоровели

За минувшие сутки в Китае скончались от коронавируса три человека, зафиксировано 39 новых случаев заражения, выздоровели 730 человек, сообщили в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.


При этом, все новые случаи инфицирования - завозные.

В эпицентре эпидемии городе Ухане, как и днем ранее, снова не выявлено ни одно нового случая заражения.

С начала распространения нового коронавируса в КНР число зараженных достигло 80,9 тысячи человек,  пишет ТАСС, более 71 тысячи выздоровели, 3248 скончались.

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Фото: РЕЙТЕР
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