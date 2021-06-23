Заболеваемость и смертность, по сравнению с неделей до этого, снизились. Такую статистику привела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.
Как отметили в ВОЗ, за 14-–20 июня в мире «поступили сообщения о более чем 2,5 млн заразившихся и более 64 тысячах умерших, что соответственно на 6% и на 12% меньше по сравнению с предшествующей неделей».
Вот точные цифры: 2 520 684 новых случаев и 64 075 летальных исходов. Если приводить статистику с начала пандемии в мире, всего (на 20 июня) было зафиксировано 177 866 160 случаев COVID-19 и 3 857 974 смертей пациентов.
В Европе на минувшей неделе заболеваемость снизилась на 6%, смертность сократилась на 12% – данные совпадают с общими по планете за этот период.
Фото: pixabay.com
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За последнюю неделю COVID-19 выявили у более 2,5 млн человек на планете
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