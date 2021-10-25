За последний год на границе США с Мексикой задержаны по меньшей мере 1,7 млн нелегальных мигрантов

Количество мигрантов, задержанных на южной границе США за минувшие 12 месяцев, побило рекорд 20-летней давности, когда в 2000 году границу пытались нелегально пересечь по меньшей мере 1,6 млн человек.Попасть в Америку намеревались граждане как минимум 160 стран. Большая часть беженцев прибыла из Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. В основном это люди среднего возраста – как минимум 1,1 млн человек. При этом, согласно информации правительства США, за год границу пыталось пересечь рекордное число детей без сопровождения взрослых – по меньшей мере 145 тыс. Как отмечает погранично-таможенная служба США, более половины задержанных были депортированы обратно в свои страны.Кроме того, подчеркивается, что показатель в 1,7 млн задержаний не означает, что были задержаны 1,7 млн разных людей, потому что многие беженцы после выдворения повторяли попытку попасть в США, некоторые – несколько раз.Джо Байден обещал быть более гуманным к мигрантам, но за время его президентства обстановка на южной границе только ухудшилась. Теперь, по результатам опроса, проведенного в начале октября, только 35% граждан страны поддерживают действия американского главы по вопросам миграции.