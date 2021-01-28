Количество выявленных случаев коронавируса в России увеличилось на 19 138 – до 3 793 810, передает РИА Новости.
Днем ранее количество новых зафиксированных случаев COVID-19 в РФ составило менее 18 тысяч (17 741) впервые с 29 октября.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 19 138 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2208 (11,5%) без клинических проявлений, – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
За весь период распространения COVID-19 в России выявили 3 793 810 случаев заболевания. Темп прироста сложился на уровне 0,51%.
Фото: БЕЛТА
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За последние сутки в России зафиксировали 19 138 новых случаев заражения коронавирусом
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