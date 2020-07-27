За последние годы Минск изменился до неузнаваемости – зампред Мингорисполкома

Такое мнение в телефильме проекта «СДЕЛАНО!», который вышел на канале СТВ, высказал заместитель председателя Минского горисполкома Александр Дорохович.





– За последние годы сделано невероятно много. До неузнаваемости изменились парки Победы и Лошицкий, сквер у театра Янки Купалы. При этом сохранили то, что есть. Много мест приобрели совершенно новую жизнь, стали удобными, красивыми. Глава государства уделяет большое внимание этой теме: получаем от него действительно много поручений. К примеру, по озеленению МКАД, проспекта Победителей, въездов в город, – отметил Александр Дорохович.

По словам заместитель председателя Минского горисполкома, основная стратегия для столицы – город-эталон:

– Она должна оставаться городом высоких социальных стандартов. Наша задача — сохранить все то культурное наследие, которое имеем, и при этом создать такие условия, чтобы минчанине чувствовали себя прекрасно, наслаждались атмосферой вокруг. Красота не только в отсутствии бумажек на улице. Важно, какие цветы высаживаем, какие у домов фасады, как ухаживаем за обликом абсолютно каждого элемента. Поэтому уделяем много времени и сил каждой мелочи.

В проекте также сообщили, что прошлый год для Минска стал рекордным по озеленению – высадили 12 миллионов цветов и 71 тысячу деревьев. На благоустройство ежегодно тратят около трехсот миллионов рублей.