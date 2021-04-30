За последние 10 лет только в системе Минлесхоза создали новые леса на площади более 320 тысяч гектаров. Это как трижды взятые вместе Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск и Могилев! Такой пример привела пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева.







В ведомстве ответили на информационные вбросы о лесном хозяйстве, которые то и дело появлялись в последнее время в различных телеграмм-каналах и на отдельных сайтах. Суть «новостей» в том, что, якобы, в стране идут беспрецедентные вырубки лесных массивов. На самом деле все обстоит иначе. Так, растет площадь эксплуатационных лесов, доля спелых и перестойных насаждений, лесистость страны. Но объемы заготовки древесины держатся в последние годы примерно на одинаковом уровне. При этом все рубки проводятся не просто так, а в соответствии с лесоустроительными проектами, которые разрабатывают для каждого лесхоза специалисты раз в 10 лет.

– Да, мы понимаем граждан, которые пишут, дескать, «всю жизнь приезжали к бабушке и дедушке в деревню, там был лес, а сегодня его вырубили». Но если вырубили – значит пришло время собирать урожай, который специально для этого и создавали. Но это не значит, что мы станем жить в пустыне. Леса были и останутся национальным богатством Беларуси, за этим пристально следит государственная лесная охрана. На месте вырубленных насаждений новые появляются в течение трех лет – это закреплено законодательно, – напомнила пресс-секретарь Минлесхоза.

Главный принцип лесоводов – неистощительность лесопользования – соблюдается неукоснительно. Это значит, что новых лесов создается больше, чем вырубается.





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