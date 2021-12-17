За подвиг ценою в жизнь. Лукашенко вручит семьям героев высшие награды Беларуси

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Медали Героя Беларуси будут вручены родственникам Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко – командира и летчика учебно-боевого авиационного звена учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил. Они посмертно удостоены этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 м экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.Ранее, комментируя обстоятельства произошедшего, Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что у потерпевшего крушение самолета практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления.– рассказал Президент в мае этого года после произошедшей трагедии.Сегодня же во Дворце Независимости Глава государства вручит орден "За личное мужество", которым посмертно награжден сотрудник Комитета государственной безопасности старший лейтенант Дмитрий Федосюк. Он погиб 28 сентября при проведении в Минске специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате офицер КГБ был смертельно ранен.– рассказывал подробности произошедшего Президент Беларуси.