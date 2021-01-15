Более 15 тысяч пассажиров за первый месяц перевезли новые поезда в сообщении Минск – Могилев и Минск – Пинск. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
– Новые маршруты востребованы у пассажиров. Прежде всего за счет привлекательного времени в пути, удобного графика и комфортных условий проезда, – рассказали в пресс-центре.
С 13 декабря в сообщении Минск – Могилев каждый день пассажиров перевозят три пары поездов ДП6 межрегиональных линий бизнес-класса. Время в пути составляет менее 3 часов (от 2 ч 44 мин до 2 ч 52 мин). Во время передвижения по маршруту между Минском и Могилевом поезд останавливается на ж/д станциях Осиповичи, Елизово и Несета.
Кроме того, первый месяц прошел с начала курсирования нового поезда региональных линий бизнес-класса по маршруту Минск – Пинск. Он курсирует по пятницам и воскресеньям. Время в пути 4 ч 2 мин и 4 ч 4 мин, с остановками на станциях Барановичи-Полесские, Ляховичи, Ганцевичи и Лунинец.
– Новый подвижной состав соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров. Просторный салон, система кондиционирования воздуха, мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки кресла и подлокотников. Также для пассажиров организован бесплатный доступ в интернет по технологии Wi-Fi, а также к бортовому медиасерверу с большим выбором фильмов. Все места обеспечены индивидуальными розетками для подзарядки гаджетов, – сообщили в БЖД.
Фото: БЖД
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За первый месяц новые поезда Минск – Могилев и Минск – Пинск перевезли более 15 тысяч пассажиров
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