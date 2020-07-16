За первое полугодие в Минске в активные программы содействия занятости было вовлечено 4,6 тысячи человек

За январь – июнь текущего года в белорусской столице в активные программы содействия занятости было вовлечено 4,6 тысячи человек, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.





– В рамках реализации комплекса мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и занятости населения на 2016–2020 годы в активные программы содействия занятости было вовлечено 4,6 тысячи человек, из них 2 тысячи – безработные граждане, – проинформировали в комитете. – Всего по направлению службы занятости трудоустроено 3,7 тысячи человек, из них 1,2 тысячи безработных. С целью повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда на обучение направлено 123 человека. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 737 граждан.

Специалисты добавили, что финансовая поддержка в виде субсидии на организацию предпринимательской деятельности предоставлена 67 безработным, организована адаптация к трудовой деятельности 75 инвалидов. Предусмотрено содействие безработным в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы.

– В первом полугодии 2020 года в органы по труду, занятости и социальной защите населения Минска за содействием в трудоустройстве обратились 5,7 тысячи граждан, из них 2,4 тысячи зарегистрированы безработными, – констатировали в комитете.

По состоянию на 1 июля столичными нанимателями в службу занятости было заявлено 16,7 тысячи вакансий, из них 9,7 тысячи – для рабочих (58%).

– В спросе на рабочие кадры наиболее востребованы нанимателями водитель автомобиля, каменщик, контролер-кассир, маляр, облицовщик-плиточник, повар, продавец, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, санитар(ка), слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, уборщик помещений, штукатур, электрогазосварщик, электромонтер, – проинформировали в комитете. – Среди вакансий для специалистов и служащих наиболее востребованы бухгалтер, воспитатель, инженер, инженер-программист, менеджер, провизор, медицинские работники, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.

В столице уровень зарегистрированной безработицы не превышает 0,1% от численности экономически активного населения. На 1 июля на учете в качестве безработных состояли 970 человек.