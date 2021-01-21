За оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию задержан житель Полоцка

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подозреваемый использовал разные никнеймы и в региональных чатах призывал к насилию над милиционерами. Сообщения содержали прямые инструкции по противодействию сотрудникам милиции.В одном из сообществ он разместил фотографию преподавателя Академии МВД, ее личные данные. Все это сопроводил оскорблениями, которые унижают честь и достоинство женщины.Автор сообщений задержан и находится в СИЗО. Его действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за оскорбление представителя власти и разжигание социальной вражды и розни.Выяснилось, что мужчина являлся активным участником протестов, проходивших в Полоцке, Новополоцке и Минске.