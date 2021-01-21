Оперативники Витебщины во время установки лиц, которые могут быть причастны к экстремизму и массовым беспорядкам, вышли на 33-летнего жителя Полоцка, который оскорбил сотрудника органов внутренних дел и призывал к насилию. Об этом пишет пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
Подозреваемый использовал разные никнеймы и в региональных чатах призывал к насилию над милиционерами. Сообщения содержали прямые инструкции по противодействию сотрудникам милиции.
В одном из сообществ он разместил фотографию преподавателя Академии МВД, ее личные данные. Все это сопроводил оскорблениями, которые унижают честь и достоинство женщины.
Автор сообщений задержан и находится в СИЗО. Его действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за оскорбление представителя власти и разжигание социальной вражды и розни.
Выяснилось, что мужчина являлся активным участником протестов, проходивших в Полоцке, Новополоцке и Минске.
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За оскорбление преподавателя Академии МВД и призывы к насилию задержан житель Полоцка
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