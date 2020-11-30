Территориальные центры социального обслуживания населения всего за неделю, с 20 по 26 ноября, выполнили 913 заявок. Они совместно с волонтерами доставили одиноко проживающим пожилым гражданам и инвалидам продукты питания, предметы первой необходимости и лекарств, пишет БЕЛТА.
В настоящий момент наблюдается спрос на оперативную доставку. Помощь социальным работникам в выполнении заявок осуществляют волонтеры БРСМ и Красного Креста.
– Ежедневно с 8 до 17 часов территориальными центрами принимаются заявки на доставку всего необходимого. Так, за период с 20 марта по 26 ноября выполнено почти 35 тыс. просьб о подвозе продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
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За неделю 913 заявок по доставке продуктов питания и медикаментов выполнили ТЦСОН
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Фото: Алексей МАТЮШ