В течение этой недели пограничники выявили 44 гражданина, которые хотели покинуть Беларусь, хотя срок обязательной самоизоляции у них еще не закончился, сообщает Госпогранкомитет.
Один из нарушителей – гражданин Турции, который прибыл в Национальный аэропорт Минск 24 декабря. Покинуть страну он решил менее чем через 4 дня после этого. При этом иностранец был ознакомлен с законом: на въезде в Беларусь пограничники предупреждают об обязательной самоизоляции и выдают туристу соответствующий документ.
Все правонарушители привлечены к административной ответственности. Санкция за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий предусматривает наказание в виде штрафа от 2 до 50 базовых величин или административный арест.
В ГПК напомнили, что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208 «О введении ограничительного мероприятия» все лица, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, обязаны соблюдать требование о самоизоляции.
Фото: БЕЛТА
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За неделю 44 гражданина пытались покинуть Беларусь с нарушением сроков самоизоляции
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