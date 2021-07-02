За прошедшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 23 218 человек. Общее число заболевших за все время распространения COVID-19 составило 5 561 360. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 218 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 066 (13,2%) без клинических проявлений, - уточняется в сообщении.
Согласно размещенной статистике за весь период распространения инфекции в стране зафиксировали 5 561 360 случаев заражения. Темп прироста сложился на уровне 0,42%.
Отмечается, что за минувшие сутки COVID-19 унес жизни 679 пациентов.
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За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 218 новых случаев заражения COVID-19
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