Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки увеличилось на 14 185. Общее число заболевших COVID-19 составило 5 236 593, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 13 721 новом случае заражения коронавирусом.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 14 185 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2124 (15,0%) без клинических проявлений, – уточняется в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Отмечается, что за все время распространения коронавирусной инфекции в РФ выявили 5 236 593 случая COVID-19. Темп прироста сложился на уровне 0,27%.
Опубликовано:
824
За минувшие сутки в России выявили более 14 тысяч случаев заражения COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter