За минувшие сутки в России выявили более 14 тысяч случаев заражения COVID-19

Ранее сообщалось о 13 721 новом случае заражения коронавирусом.уточняется в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.Отмечается, что за все время распространения коронавирусной инфекции в РФ выявили 5 236 593 случая COVID-19. Темп прироста сложился на уровне 0,27%.