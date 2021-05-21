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  2. За минувшие сутки в России выявили 8937 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8937 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8937 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за весь период распространения коронавируса составило 4 983 845 человек, передает РИА Новости.


– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8937 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1457 (16,3%) без клинических проявлений, – уточняется в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что за все время в РФ выявили 4 983 845 случаев заражения. Темп прироста сложился на уровне 0,18%.

Фото Таты Кавериной
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