За прошедшие сутки в России выявили 8489 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных в стране за весь период распространения COVID-19 составило 4 831 744 человека. Об этом сообщает РИА Новости.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8489 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1173 (13,8%) без клинических проявлений, – подчеркивается в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Отмечается, что в стране за весь период было зафиксировано 4 831 744 случая заражения инфекцией. Темп прироста сложился на уровне 0,18%.
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За минувшие сутки в России выявили 8489 новых случаев COVID-19
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