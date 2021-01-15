Количество диагностированных случаев коронавируса в РФ возросло на 24 715. За весь период пандемии COVID-19 переболел 3 520 531 россиянин. Темп прироста составляет 0,7%. Об этом сообщает РИА Новости.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 715 в 85 регионах, в том числе 3258 (13,2%) – без клинических проявлений, – говорится в сообщении оперативного штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Фото: БЕЛТА
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За минувшие сутки в России выявили 24 715 новых случаев коронавируса
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