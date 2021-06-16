Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки возросло на 13 397. Общее количество заразившихся за все время составило 5 249 990 человек. Такая информация размещена в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Ранее в стране было выявлено 14 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 13 397 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1918 (14,3%) без клинических проявлений, – уточняется в сообщении.
Отмечается, что за все время в России зафиксировано 5 249 990 случаев заболевания. Темп прироста сложился на уровне 0,26%.
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За минувшие сутки в России выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом
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