За минувшие сутки в Беларуси выявили 557 пациентов с коронавирусом, выписаны 415

За весь период распространения COVID-19 в стране зафиксировали 422 521 человека, заболевшего коронавирусом. Вылечились 415 363 пациента, которые до этого получили положительный тест на COVID-19. Кроме того, за это время инфекция унесла жизни 3204 человек, зараженных коронавирусом.За прошедшие 24 часа проведено 10 619 тестов. Всего в Беларуси выполнено 6 886 194 теста.Согласно актуальной на 6 июля текущего года информации, 1 000 636 человек сделали первую прививку против коронавирусной инфекции, из них более 667,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.