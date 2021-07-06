В Беларуси за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 557 человек. После выздоровления выписаны 415 пациентов. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
За весь период распространения COVID-19 в стране зафиксировали 422 521 человека, заболевшего коронавирусом. Вылечились 415 363 пациента, которые до этого получили положительный тест на COVID-19. Кроме того, за это время инфекция унесла жизни 3204 человек, зараженных коронавирусом.
За прошедшие 24 часа проведено 10 619 тестов. Всего в Беларуси выполнено 6 886 194 теста.
Согласно актуальной на 6 июля текущего года информации, 1 000 636 человек сделали первую прививку против коронавирусной инфекции, из них более 667,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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За минувшие сутки в Беларуси выявили 557 пациентов с коронавирусом, выписаны 415
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