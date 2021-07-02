За минувшие сутки в Беларуси выявили 1118 случаев коронавируса, выписаны 1144 пациента

Согласно данным ведомства, с начала распространения коронавирусной инфекции на территории нашей страны зафиксировали 419 330 случаев COVID-19. Выздоровели за это время 412 128 пациентов, а умерли – 3164.Немного данных о проводимых тестах на COVID-19. Их за минувшие сутки в Беларуси сделали 18 007 штук, а всего в стране проведен 6 831 951 тест.И о вакцинации напоследок. Как рассказали в Минздраве, более 956,1 тысячи белорусов уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 636,4 тысячи прошли полный курс вакцинации.