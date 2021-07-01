За минувшие сутки в Беларуси выявили 1023 случая коронавируса, выписаны 1187 пациентов

За весь период распространения коронавируса в стране зарегистрировали 418 212 случаев заболевания. Вылечились 410 984 человека, которые ранее получили положительный тест на данную инфекцию.За все время заболевание унесло 3153 жизни жителей Беларуси, заразившихся COVID-19.Также уточняется, что за прошедшие сутки выполнено 18 450 тестов. Всего в стране проведено 6 813 944 теста.