За прошедшие сутки в Беларуси зафиксировали 1023 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. После выздоровления выписали 1187 человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-службы Министерства здравоохранения.
За весь период распространения коронавируса в стране зарегистрировали 418 212 случаев заболевания. Вылечились 410 984 человека, которые ранее получили положительный тест на данную инфекцию.
За все время заболевание унесло 3153 жизни жителей Беларуси, заразившихся COVID-19.
Также уточняется, что за прошедшие сутки выполнено 18 450 тестов. Всего в стране проведено 6 813 944 теста.
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За минувшие сутки в Беларуси выявили 1023 случая коронавируса, выписаны 1187 пациентов
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