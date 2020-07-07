За минувшие сутки в Беларуси из-за непогоды нарушалось электроснабжение 140 населенных пунктов

Из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра до 16 м/с в Беларуси за минувшие сутки пострадали четыре населенных пункта в Кобринском и Малоритском районах Брестской области.





По информации МЧС, были повреждены кровли 10 жилых домов и одного служебного здания, повалены 123 дерева, в результате чего повреждены два легковых автомобиля. Пострадавших нет.

По данным «Белэнерго», в течение суток на территории страны нарушалось электроснабжение 140 населенных пунктов, 16 сельскохозяйственных зданий и 676 трансформаторных подстанций.

По состоянию на шесть часов утра 7 июля без электроснабжения оставались 14 населенных пунктов, четыре сельскохозяйственных здания и 115 трансформаторных подстанций в Брестской области.

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