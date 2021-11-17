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  2. За минувшие сутки было 15 случаев оказания помощи белорусскими медиками на приграничной территории

За минувшие сутки было 15 случаев оказания помощи белорусскими медиками на приграничной территории

За минувшие сутки белорусские медики оказали помощь 15 беженцам на приграничной территории. За ночь обратились 4 человека, среди них – годовалый ребенок. 


Малыш с диагнозом "острый гастроэнтерит" госпитализирован с мамой в детскую больницу, состояние стабильное (тест на ковид отрицательный).

Двоим взрослым оказана помощь на месте, их не направляли в медучреждения. Один пациент с почечной коликой доставлен в БСМП. 

Всего госпитализированных на сегодняшнее утро шестеро (с учетом предыдущих дней), из них четверо детей и двое взрослых в БСМП.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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