За минувшие сутки было 15 случаев оказания помощи белорусскими медиками на приграничной территории

Малыш с диагнозом "острый гастроэнтерит" госпитализирован с мамой в детскую больницу, состояние стабильное (тест на ковид отрицательный).Двоим взрослым оказана помощь на месте, их не направляли в медучреждения. Один пациент с почечной коликой доставлен в БСМП.Всего госпитализированных на сегодняшнее утро шестеро (с учетом предыдущих дней), из них четверо детей и двое взрослых в БСМП.