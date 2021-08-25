За I полугодие предприятия "Белгоспищепрома" освоили 13 новых рынков сбыта

Предприятия концерна "Белгоспищепром" за I полугодие нынешнего года освоили 13 новых рынков сбыта. Продукция поступала в Афганистан, Ирак, Нигерию, ОАЭ, Малайзию, Саудовскую Аравию, Ливан, Марокко, Бразилию, Ливию, Исландию, Оман и Пакистан. На эти рынки было импортировано товаров на сумму 1,2 млн долларов, передает БЕЛТА.
– За первое полугодие концерном выполнены ключевые показатели эффективности работы. Увеличены объемы производства организациями кондитерской, масложировой, алкогольной, дрожжевой и прочих отраслей. В 1,5 и более раз увеличены поставки продуктов питания в страны дальней дуги, а также в Китайскую Народную Республику. Сегодня экспорт осуществляется в 72 страны. За полугодие мы прибавили 13 государств, – уточнил информацию председатель "Белгоспищепрома" Анатолий Бубен.
Положительное сальдо внешней торговли товарами предприятий концерна "Белгоспищепром" в январе–июле текущего года составило 23 млн долларов.
Эффективные продажи помогли удвоить прибыль от реализации товаров и чистую прибыль. По итогам первого полугодия среди органов госуправления концерн занимает лидирующую позицию по величине уплаченных налогов в республиканский бюджет. В целом по организациям концерна темп роста среднемесячной заработной платы к январю–июню прошлого года сложился на уровне 116,9%.
Фото: БЕЛТА