В пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица", расположенных на границе между Беларусью и Польшей, поток грузовых транспортных средств за первое полугодие возрос на 20%, передает БЕЛТА.
– В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни на белорусско-польской границе, а это "Брузги" и "Берестовица", в этом году рост грузового транспорта составил около 20%. За 6 месяцев 2021 года в двух пунктах пропуска гродненские таможенники оформили почти 300 тыс. грузовых транспортных средств, что на 50 тыс. больше аналогичного периода прошлого года, – уточнили информацию в Гродненской региональной таможне.
Наблюдающийся рост, как отметили в таможне, говорит о высокой востребованности транзитных коридоров, которые проходят через республику.
Отмечается, что за все время с начала текущего года через пункты пропуска, находящиеся на границе между Беларусью и Польшей, в Гродненской области проехало 360 тыс. всех видов транспортных средств.
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За I полугодие поток грузового транспорта в "Брузгах" и "Берестовице" вырос на 20%
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