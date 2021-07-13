За I полугодие поток грузового транспорта в "Брузгах" и "Берестовице" вырос на 20%

уточнили информацию в Гродненской региональной таможне.Наблюдающийся рост, как отметили в таможне, говорит о высокой востребованности транзитных коридоров, которые проходят через республику.Отмечается, что за все время с начала текущего года через пункты пропуска, находящиеся на границе между Беларусью и Польшей, в Гродненской области проехало 360 тыс. всех видов транспортных средств.