Оперативники ГУБОПиК МВД задержали "коллекторов", которые избивали должников и требовали у них вернуть суммы, отличные от тех, что были даны в долг. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
С прошлого года фигуранты предоставляли денежные микрозаймы под небольшие проценты, а когда срок возврата истекал, они начинали требовать у плательщиков завышенную в несколько раз сумму. Свой шантаж кредитодатели подкрепляли угрозами расправы, порчей имущества и насилием.
К примеру, 29-летний житель столицы за вымышленный долг в 3 тысячи долларов был избит в своей квартире. А другому потерпевшему –35-летнему жителю столичного микрорайона Курасовщина – после требования вернуть полторы рублей подожгли дверь.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц. Проверяется причастность подозреваемых к аналогичным эпизодам и другой преступной деятельности.
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За групповое вымогательство в Минске задержаны пять человек
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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