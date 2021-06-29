За групповое вымогательство в Минске задержаны пять человек

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Противоправной деятельностью группа занималась под руководством 47-летнего минчанина. В его подчинении находились четверо ранее судимых лиц в возрасте от 35 до 47 лет.С прошлого года фигуранты предоставляли денежные микрозаймы под небольшие проценты, а когда срок возврата истекал, они начинали требовать у плательщиков завышенную в несколько раз сумму. Свой шантаж кредитодатели подкрепляли угрозами расправы, порчей имущества и насилием.К примеру, 29-летний житель столицы за вымышленный долг в 3 тысячи долларов был избит в своей квартире. А другому потерпевшему –35-летнему жителю столичного микрорайона Курасовщина – после требования вернуть полторы рублей подожгли дверь.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц. Проверяется причастность подозреваемых к аналогичным эпизодам и другой преступной деятельности.