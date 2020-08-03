За годы суверенитета в Беларуси привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры

Об этом сообщил министр культуры Юрий Бондарь в телефильме проекта «Сделано!» канала СТВ.

– За годы нашего суверенитета мы привели в порядок более двух тысяч памятников архитектуры. Это колоссальные финансовые вложения, – считает Юрий Бондарь.

В программе шла речь о восстановлении и реставрации замков и дворцов Беларуси. Авторы фильма напомнили, что 2012 год стал знаковым для 14 запущенных культурных сооружений, а программа «Замки Беларуси» – четким планом для архитекторов и реставраторов. Изменилось внутреннее убранство, фортификация, каплицы и залы Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж». Его директор Сергей Климов отмечает:

– Этот комплекс спасли, восстановили, он был в плачевном состоянии. Сейчас есть простор для творчества, возможность дальше развивать, приводить в надлежащее состояние отдельные фрагменты.

Сегодня в Несвиж и Мир, Каменец и Новогрудок, Гольшаны и Лиду проложены тропы для всех ценителей архитектуры. Более 15 замков и их фрагментов – в Государственном списке историко-культурных ценностей, около 20 замчищ – памятники археологии.