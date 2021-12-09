За год цены на потребительские товары в Латвии выросли на 6,5%

В Латвии за год цены на потребительские товары выросли на 6,5% по сравнению с ноябрем минувшего. Это следует из данных Центрального статистического управления, пишет Delfi.
Заметнее всего подорожали продукты и услуги, связанные с жильем и транспортом, а также на продукты питания и алкогольные напитки, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, табачные изделия и продукты, связанные со здоровьем.
Цены на продукты питания выросли на 5,6%. Заметнее всего подорожали свежие овощи – на 11,1% и картошка – на 50,2%. Стоимость сыра и творога стала выше на 8,2%, а молочные продукты – на 10,9%. Мука и крупы подорожали на 18,8%, хлеб на 2,9%, рис – на 20,3%, а макаронные изделия – на 8,7%.
Цена на алкоголь и табачные изделия увеличилась в среднем на 2,5%.
Существенно подорожала электроэнергия, а также тепловая энергия и природный газ. Дороже стали также услуги ремонта, аренда жилья, твердое топливо и вывоз мусора.
В сфере здравоохранения цены увеличились примерно на 3%. Подорожали услуги стоматолога и врачей-специалистов.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, увеличились на 18,7%. Главным образом подорожало топливо – на 39,1%: дизельное – на 41,2%, бензин – на 35,5%, а природный газ – на 44,6%.
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