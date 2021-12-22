За год ни одной жалобы: самая передовая столичная служба "одно окно" - в администрации Заводского района

На территории столицы эффективнее всего работают с населением в администрации Заводского района. Сегодня здесь состоялся семинар "Лучшие практики функционирования службы «одно окно», в котором участвовали более 80 представителей министерств юстиции, ЖКХ, энергетики, Госкомимущества, Национального центра электронных услуг, Минского городского агентства обслуживания населения, должностные лица администрации всех областей.





Как рассказал управляющий делами администрации Заводского района Минска Александр Крымский, администрация держит звание лучшей в столице и одной из лучших в стране второй год подряд. Служба «одно окно» здесь состоит из 10 человек. В течение года они принимают до 34 тысяч обращений в год. В день поступает до 130 заявлений граждан. Прием ведется по 179 процедурам, из них 139 – в отношении физических лиц и 30 - в отношении юрлиц.

Благодаря чему служба «одно окно» администрации Заводского района заслужила статус передовой? Один из важных критериев оценки – создание максимально удобных условий для посетителей. Просторное помещение рассчитано на 10 кабинок, то есть одновременно здесь можно обслуживать до десятка человек. Если им потребуется оформить оплату – для этого выходить из здания не нужно: в том же помещении - инфокиоск «Беларусбанка». Работает детская комната: пока родители или другие родственники занимаются оформлением документов, малышей увлекут раскрасками и рисунками, просмотром мультфильмов.





Прием ведется по электронной очереди. При этом каждый желающий тут же может оценить работу специалиста, который его обслуживал, – достаточно поставить специальные смайлики на электронном табло. Данные такой обратной связи потом аккумулируются на компьютере руководителя службы, и таким образом формируется представление о том, удовлетворены ли жители района работой «одного окна». Если посетителю приходится немного подождать, скучать не приходится. На специальном стенде в наличии свежая городская пресса, на большой электронной панели транслируются социальные и рекламные ролики. Ну а безбарьерная среда и питьевая вода с одноразовой посудой – еще одни подвтерждения того, что все работает на комфорт посетителей.

За год со стороны жителей Заводского района не поступило ни одной жалобы в адрес службы «одно окно». И это, пожалуй, главный критерий оценки ее работы.