За два последних месяца Беларусь запретила ввоз и реализацию восьми наименований российских «незамерзаек»

В период с декабря по январь постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Беларусь запрещен ввоз на территорию страны, реализация, хранение, транспортировка, использование ряда стеклоомывающих незамерзающих жидкостей для автомобилей, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Речь идет о восьми наименованиях стеклоомывающей жидкости, не соответствующих гигиеническим требованиям безопасности по результатам лабораторных испытаний.
— Это жидкости «North Drive» (-30°С), производитель — ООО «Регион-Продукт», «Nord Сity» (-30°С), производитель — ООО «Сата Азорес», «Gleid Pro» (-30°С) и «Gibson DE-Icer» (-30°С), производитель — ООО «Глейдис», «Top Clean» (-30°С), производитель — ООО «ЭкоТехнологии», «Gleid extra Effect» (-30°С),производитель — ООО «Ампир», «Arctic formula» (Froz XL-30°С), производитель — ООО «Парламент», «ICE wash -30°С» с маркировкой «North Drive», производитель — ООО «Еленстрой», — перечислили в центре.
Санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует автовладельцев внимательно отнестись к выбору стеклоомывающих незамерзающих жидкостей.
— Основным их компонентом являются химические средства на основе спиртов, для которых свойственны низкие температуры замерзания, — пояснили специалисты. — В настоящее время в производстве незамерзающих стеклоомывающих жидкостей используются, преимущественно, растворы изопропанола, пропиленгликоля, этиленгликоля. Недобросовестные производители используют в зимних стеклоочистителях метиловый спирт (метанол), который является более дешевым в сравнении с аналогами.
Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, но при этом является сильнейшим ядом, оказывающим воздействие на нервную и сосудистую системы, особенно на зрительные нервы и сетчатку глаз.
— Поступление метанола в организм может осуществляться через дыхательные пути, при всасывании через неповрежденную кожу и заглатывании, — отметили в санэпидслужбе. — Пары метанола вызывают раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз. Повторяющиеся воздействия метанола могут спровоцировать головокружение, боли в области сердца и печени, привести к ухудшению зрения, заболеваниям верхних дыхательных путей, дерматитам. В воздушной среде салона автомобиля небезопасные концентрации метанола могут накапливаться и вызывать химические отравления.
Документом, подтверждающим безопасность стеклоомывающих жидкостей и разрешающим свободное обращение данной продукции на территории Республики Беларусь и Евразийского экономического союза, является свидетельство о государственной регистрации, выданное уполномоченными органами и учреждениями в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Фото: архив БЕЛТА
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За два последних месяца Беларусь запретила ввоз и реализацию восьми наименований российских «незамерзаек»
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