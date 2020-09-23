За два года на предприятии «Техника связи» открыто пять новых производственных линий

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БЕЛТА

К слову, за полтора года в развитие "Техники связи" уже инвестировано более 10 миллионов рублей. Из них около шести миллионов рублей направлено на модернизацию производства и закупку нового технологического оборудования. Значительный объем средств вложен в улучшение условий труда сотрудников и благоустройство территории.Подробнее о том, как на примере отдельно взятого предприятия развивается Оршанский район, читайте в ближайшем номере газеты «Рэспубліка».