За два года на предприятии «Техника связи» открыто пять новых производственных линий. Об этом сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус. По его словам, комплексная модернизация продлится до 2023 года. Благодаря такой перезагрузке обновляется ассортимент выпускаемой продукции и открываются новые участки.
Фото: архив БЕЛТА
– В рамках выполнения поручений Главы государства по организации в стране выпуска средств индивидуальной защиты в кратчайшие сроки на базе предприятия было создано непрофильное производство. Мы закупили линию по производству масок. Она успешно запущена, работает и выпускает современную продукцию. Прошли полный цикл испытаний совместно с организациями Минздрава и получили соответствующий сертификат. Средняя производительность данной линии – около 260–280 тысяч медицинских масок в месяц. Что касается этой линии, то она позволяет производить как маски бытового назначения, так и медицинские маски. Для производства бытовых масок мы используем полностью белорусское сырье. А для производства медицинских масок используется фильтрующий материал производства Турции.
К слову, за полтора года в развитие "Техники связи" уже инвестировано более 10 миллионов рублей. Из них около шести миллионов рублей направлено на модернизацию производства и закупку нового технологического оборудования. Значительный объем средств вложен в улучшение условий труда сотрудников и благоустройство территории.
– Что касается выполнения задач, которые поставлены перед предприятием, то на сегодняшний день в полном объеме выполняются все показатели. К примеру, средняя заработная плата. С 2018 года она увеличилась в 1,4 раза: с 770 до 1105 рублей.
Подробнее о том, как на примере отдельно взятого предприятия развивается Оршанский район, читайте в ближайшем номере газеты «Рэспубліка».
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За два года на предприятии «Техника связи» открыто пять новых производственных линий
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