За девять месяцев текущего года в Минске построено около 10 тысяч квартир

Активно идет и капитальный ремонт уже существующей застройки. За девять месяцев обновили более 120 жилых домов, еще свыше 240 будет введено в эксплуатацию в текущем году. На объектах обновляют фасад, меняют инженерные коммуникации, а также проводят работы по благоустройству. К началу сезона также отремонтировали отопительное оборудование.уточнилС этого года активно применяется комплексный подход к капремонту. Проект разрабатывают сразу на несколько близлежащих домов. В 2021 году таким способом будет отремонтировано 50 зданий.