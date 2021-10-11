За девять месяцев текущего года в Минске построено около 10 тысяч квартир

С начала года в Минске построено около 10 тысяч квартир, в эксплуатацию ввели почти 570 тысяч квадратных метров жилья. Более 20 процентов из них предназначены для нуждающихся, сообщает телеканал СТВ.
Активно идет и капитальный ремонт уже существующей застройки. За девять месяцев обновили более 120 жилых домов, еще свыше 240 будет введено в эксплуатацию в текущем году. На объектах обновляют фасад, меняют инженерные коммуникации, а также проводят работы по благоустройству. К началу сезона также отремонтировали отопительное оборудование.
– Капитальный ремонт осуществляется за счет средств местного бюджета и отчислений, которые уплачивают собственники и наниматели ежемесячно путем оплаты жилищно-коммунальных услуг. Срок проведения капитального ремонта в среднем составляет от четырех до семи месяцев. Варьируется в зависимости от этажности здания, общей площади, а также площади вспомогательных помещений. На сегодняшний день в Минске капитальный ремонт производится в жилых домах постройки 70-х – 80-х годов прошлого столетия, – уточнил заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик.
С этого года активно применяется комплексный подход к капремонту. Проект разрабатывают сразу на несколько близлежащих домов. В 2021 году таким способом будет отремонтировано 50 зданий.