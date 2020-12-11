В целом с начала пандемии в нашей стране были зарегистрированы 156 359 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство здравоохранения.
Согласно данным ведомства, за весь период распространения инфекции на территории Беларуси выздоровели 133 930 пациентов с раннее подтвержденным COVID-19, а умерли 1246 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.
Также в Минздраве отметили, что за минувшие сутки в стране выполнено 31 290 тестов. Всего в Беларуси проведено 3 548 306 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с коронавирусом, выписаны – 1845
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ