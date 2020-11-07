За 9 месяцев с начала года в МАРТ поступило 129 обращений о нарушении антимонопольного законодательства

За 9 месяцев с начала года в Министерство антимонопольного регулирования и торговли поступило 129 обращений о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе ведомства.
При этом комиссия МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства рассмотрела 72 заявления. Подтвердилось 10 фактов нарушений. Для сравнения, в 2019-м комиссия рассмотрела 148 заявлений, в 12 процентах из них были установлены нарушения.
– Все решения комиссии МАРТ, которые обжаловались в Верховном Суде с начала 2020 года, оставлены по итогам рассмотрения без изменений, что свидетельствует об их объективности, – отметили в министерстве.
В результате антимонопольных расследований в январе-сентябре 2020 года составлено 6 протоколов об административных правонарушениях в части антимонопольного регулирования. Для с равнения, за 9 месяцев прошлого года было 15 протоколов. Сумма штрафов сейчас составила 4,86 тысяч рублей, за аналогичный период 2019-го – свыше 28 тысяч рублей. Основная причина постепенного снижения количества составленных протоколов – вступление в июле 2018-го изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, административный процесс за нарушение запрета на недобросовестную конкуренцию начинается только по заявлению потерпевшего.
– В этой связи необходимо отметить, что привлечение к ответственности, как карательная мера, не является самоцелью. Для улучшения бизнес-среды МАРТ смещает акцент в сторону превентивных и разъяснительных мер реагирования на возможные нарушения антимонопольного законодательства. Применение инструментов «мягкого права», таких как предупреждение и предостережение, свидетельствуют об их эффективности. Так, в январе-сентябре 2020 года выдано 10 предупреждений и 2 предостережения. За такой же период прошлого года – 30 предупреждений и 2 предостережения. Как итог – в этом году прекращено 5 дел, – подчеркнули в ведомстве.
Поделились в ведомстве еще одним наблюдением: почти четверть жалоб от всех поступающих в МАРТ приходится на антимонопольную сферу.
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За 9 месяцев с начала года в МАРТ поступило 129 обращений о нарушении антимонопольного законодательства
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Фото: Сергей ЛОЗЮК