За 9 месяцев с начала года в МАРТ поступило 129 обращений о нарушении антимонопольного законодательства

При этом комиссия МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства рассмотрела 72 заявления. Подтвердилось 10 фактов нарушений. Для сравнения, в 2019-м комиссия рассмотрела 148 заявлений, в 12 процентах из них были установлены нарушения.– отметили в министерстве.В результате антимонопольных расследований в январе-сентябре 2020 года составлено 6 протоколов об административных правонарушениях в части антимонопольного регулирования. Для с равнения, за 9 месяцев прошлого года было 15 протоколов. Сумма штрафов сейчас составила 4,86 тысяч рублей, за аналогичный период 2019-го – свыше 28 тысяч рублей. Основная причина постепенного снижения количества составленных протоколов – вступление в июле 2018-го изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, административный процесс за нарушение запрета на недобросовестную конкуренцию начинается только по заявлению потерпевшего., – подчеркнули в ведомстве.Поделились в ведомстве еще одним наблюдением: почти четверть жалоб от всех поступающих в МАРТ приходится на антимонопольную сферу.