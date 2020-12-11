За 9 месяцев более 1000 жителей Гродненщины были трудоустроены благодаря действиям комиссий по содействию занятости

, – рассказал зампред. –Виктор Пранюк заострил внимание, что погибшие на пожарах (за 11 месяцев – 60 человек) – граждане, ведущие асоциальный образ жизни и злоупотребляющие спиртными напитками. Наблюдается негативная ситуация в обществе, когда люди пренебрегают простыми правилами безопасности, ложась в постель с зажженной сигаретой. Важно, чтобы комиссии более активно подошли к работе именно с этой категорией граждан., – подчеркнул спикер. –