За 9 месяцев более 1000 жителей Гродненщины были трудоустроены благодаря действиям комиссий по содействию занятости. Об этом рассказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.
– Напоминаю, что с 2015 года действует Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», который предусматривает ежеквартальное создание баз данных граждан, не занятых в экономике, – рассказал зампред. – Данные приходят из фонда соцзащиты, статистики, учебных заведений, поэтому она является достаточно сырой и постоянно корректируется. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией заседания комиссий в основном проходят в режиме онлайн. В каждом районном исполнительном комитете созданы комиссии, содействующие в трудоустройстве. В большинстве своем их возглавляют председатели районных Советов депутатов. Им помогают сотрудники различных служб. За 9 месяцев 2020 года в эти комиссии обратилось около 7000 человек. Из них 2000 обратились за консультациями, почти 5000 подтвердили статус занятых в экономике.
Виктор Пранюк заострил внимание, что погибшие на пожарах (за 11 месяцев – 60 человек) – граждане, ведущие асоциальный образ жизни и злоупотребляющие спиртными напитками. Наблюдается негативная ситуация в обществе, когда люди пренебрегают простыми правилами безопасности, ложась в постель с зажженной сигаретой. Важно, чтобы комиссии более активно подошли к работе именно с этой категорией граждан.
– Их нужно выявлять, содействовать их ресоциализации, если необходимо лечение – то сначала пролечить, – подчеркнул спикер. – Если же гражданин представляют угрозу для себя и окружающих – отправить его в лечебно-трудовой профилакторий. Помогать надо тем, кто в этом действительно нуждается. На сегодняшний день в области зарегистрировано 1300 безработных при наличии 9700 вакансий.
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За 9 месяцев более 1000 жителей Гродненщины были трудоустроены благодаря действиям комиссий по содействию занятости
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Фото: Алексей БИБИКОВ