За 60 тысяч евро можно купить уникальную Lada Vesta, и это в десятки раз дешевле ее первоначальной стоимости

Речь идет о гоночной 380-сильной "Весте" TC1, которая выступала в чемпионате мира по кузовным гонкам (WTCC). Всего заводской командой Lada Sport к сезону-2015 было построено четыре такие машины.





В 2016 году АвтоВАЗ принял решение закрыть заводскую программу в WTCC, машины отдали французской команде RC Motorsport, которая выступала на "Ладах" в сезоне 2017 года. А позже прекратил существование и сам чемпионат WTCC.

ВАЗовские автомобили были распроданы, один из них оказался в Венгрии — на нем в местном чемпионате выступал гонщик-любитель Йозеф Мерк. А теперь машину выставили на продажу, пишет motor со ссылкой на RaceCarsDirect.





Гоночная Веста имеет мало общего с серийной машиной, она оснащена турбомотором 1.6 французской фирмы Oreca мощностью 380 лошадиных сил, секвентальной коробкой передач Xtrac, независимой подвеской всех колес с амортизаторами Öhlins. Кузов также отличается от оригинала, имеет особую аэродинамику и огромное антикрыло.





С 2014 по 2017 год, когда в WTCC действовал техрегламент TC1, в чемпионате выступали специально подготовленные Citroen C-Elysée, Honda Civic, Volvo S60, Chevrolet Cruze.

Автомобили категории TC1 применялись только в WTCC и лишь на протяжении четырех сезонов, так что это настоящий эксклюзив. Правда, и использовать их по сути негде — для любительских серий это слишком дорогое удовольствие.





Выставленная на продажу гоночная Веста полностью работоспособна, у двигателя еще немалый остаточный ресурс — 3000 км (турбомотор Oreca положено перебирать каждые 6000 гоночных километров). За автомобиль просят 60 тыс. евро, что является сущим мизером по сравнению с начальной ценой автомобиля, создание каждого экземпляра которого обошлось примерно в миллион евро.