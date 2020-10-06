За 30 лет пропускная способность пункта «Брузги» на границе с Польшей увеличилась в десять раз

выходит из таможенного модуля, чтобы рассказать о произошедших переменах:вспомнил, с чего все начиналось:В результате глобального переустройства «Брузги» стали одним из самых технологичных пунктов пропуска. Модифицированы компьютерные и информационные сети, установлена современная система видеонаблюдения, внедрена автоматизированная система распознавания автомобильных номеров.Электронная очередь также способствует минимизации времени физического пребывания транспортных средств на границе. Сегодня пограничные и таможенные службы готовы оформлять существенно больше машин и на въезд, и на выезд.рассказывает об основных моментах работы:В 2015 году в рамках проекта международной технической помощи в «Брузгах» был построен стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. За последние пять лет предотвращен в том числе с использованием данной технологии незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза более 400 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.