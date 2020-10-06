За 30 лет пропускная способность пункта «Брузги» на границе с Польшей увеличилась в десять раз

Пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе отмечает 30 лет. В регионе деятельности Гродненской региональной таможни каждый четвертый грузовик следует именно через этот участок границы, а по легковому направлению это самый популярный пункт пропуска. Многие годы сдерживающим фактором было несовершенство таможенной инфраструктуры. Масштабная реконструкция, которая завершилась в нынешнем году, позволила в разы увеличить пропускную способность и создать комфортные условия как для граждан, пересекающих границу, так и для работников таможни.
Главный инспектор Максим Варченя выходит из таможенного модуля, чтобы рассказать о произошедших переменах:
– Главное – появилась возможность ускорять процесс запуска транспортных средств международной перевозки. Они проходят весогабаритный контроль за 1–2 минуты. При необходимости можно открыть второй канал, увеличив поток. Помимо этого, больше не нужно выходить за документами на улицу как нашим сотрудникам, так и водителям. Необходимые бумаги передаются из окошка в окошко, что также сокращает время.
Первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни Андрей Кудаш вспомнил, с чего все начиналось:
– Таможенный пост «Брузги» на белорусско-польской границе начал работать в 1990 году. Тогда пропускная способность поста составляла не более 600 легковых автомобилей в сутки, а грузовой транспорт оформляли в ограниченных объемах. На сегодняшний день при необходимости здесь готовы оформлять до 6000 легковушек, большегрузов и автобусов.
В результате глобального переустройства «Брузги» стали одним из самых технологичных пунктов пропуска. Модифицированы компьютерные и информационные сети, установлена современная система видеонаблюдения, внедрена автоматизированная система распознавания автомобильных номеров.
– В нынешнем году полностью завершена реконструкция пункта пропуска «Брузги». При разработке проекта реконструкции учитывались современные подходы и мировой опыт организации таможенного досмотра. В первую очередь увеличилось количество полос движения. Терминальную систему заменили на канально-терминальную. Всего организовано семь каналов движения. Кроме улучшения прохождения границы легковыми и грузовыми автомобилями дополнительно организовано пешеходное движение. На сегодняшний день белорусская сторона готова осуществлять пропуск граждан через границу по специально оборудованному коридору.
Электронная очередь также способствует минимизации времени физического пребывания транспортных средств на границе. Сегодня пограничные и таможенные службы готовы оформлять существенно больше машин и на въезд, и на выезд.
Начальник пункта пропуска «Брузги» Денис Данилов рассказывает об основных моментах работы:
– У нас осваиваются самые перспективные новшества, а затем переносятся на другие пункты пропуска страны. Пункт пропуска «Брузги» – единственный в системе таможенных органов Беларуси, работающий в тесной связке с прилегающим к нему логистическим центром. Это позволяет применять новейшие технологии оформления грузов. К примеру, сейчас на базе этих двух объектов проводится эксперимент по оформлению экспортных грузов и подтверждению фактического вывоза товаров силами ведомственного пункта таможенного оформления «Брузги-ТЛЦ». Фактически тем автомобилям, которые оформляются в логистическом центре, в пункте пропуска остается пройти только паспортный контроль. Аналогично упрощенная схема функционирует и в обратном направлении, когда грузы идут из Польши в Беларусь. Реализуется так называемая безтранзитная технология оформления.
В 2015 году в рамках проекта международной технической помощи в «Брузгах» был построен стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. За последние пять лет предотвращен в том числе с использованием данной технологии незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза более 400 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.
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За 30 лет пропускная способность пункта «Брузги» на границе с Польшей увеличилась в десять раз
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Фото: Алексей БИБИКОВ