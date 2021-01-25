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За 30 лет Академия управления подготовила более 95 тысяч специалистов

За время своего существования Академия управления подготовила более 95 тысяч специалистов. Ежегодно в стенах вуза проходят подготовку и обучение более двух тысяч руководителей и специалистов государственных органов и организаций. Об этом во время пресс-конференции, приуроченной 30-летнему юбилею Академии управления при Президенте Беларуси рассказал ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович:


 Около 70% действующего Правительства Республики Беларусь – это выпускники Академии. Мы этим безусловно гордимся. На сегодня деятельность Академии разворачивается по трем основным направлениям: это Институт управленческих кадров, на базе которого проходят обучение студенты. На сегодня их у нас насчитывается 3014. Институт государственной службы, в рамках которого проходят подготовку слушатели, – 2403 человека. Также в стенах Академии управления готовятся на сегодня 208 магистрантов, 121 аспирант и докторант. Третье направление деятельности – это Научно-исследовательский институт теории и практики государственного управления. Как видите, деятельность достаточно обширная.

По словам ректора, всего в Академии управления ведется подготовка специалистов по 21 специальности. Специальности, по которым обучаются студенты в Институте управленческих кадров, традиционно входят в топ-10 специальностей среди вузов Беларуси (в рамках вступительной кампании. – Прим. авт.). То есть имеют высокие проходные баллы. Кроме того, Вячеслав Данилович подчеркнул, что все достижения Академии управления стали возможны благодаря коллективу вуза:

– На сегодняшний день у нас 686 сотрудников, из них 291 – это профессорско-преподавательский состав. У нас сформирован высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив, который позволяет решать поставленные перед Академией управления задачи. В основу учебно-воспитательных процессов нашей академии положен постулат высококачественной научно-обоснованной подготовки высококвалифицированных управленцев, настоящих государственников, патриотов своего Отечества, которые чувствуют ответственность за судьбу Родины и всего белорусского народа. Эти вещи неоднократно подчеркивал и Президент Беларуси нашей страны, когда выступал перед студентами, слушателями и профессорско-преподавательским составом в 2019 году.

Фото: БЕЛТА
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