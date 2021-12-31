За 2021 год в Беларуси собрали порядка 9 млн т зерновых

Такую цифру назвал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, рассказывая, каким выдался этот год для белорусских аграриев, в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.
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– За 2021 год в Беларуси собрали порядка 9 млн т урожая – это зерно, кукуруза и рапс. Многие задают вопрос, много это или мало? Отвечу так: этого объема зерна нам будет достаточно, чтобы, прежде всего, прокормить людей. В частности, нам нужно произвести муку, хлеб, кондитерские изделия, сдобу , сладости и так далее. И вторая половина этого урожая – прокормить наших животных, крупный рогатый скот, свиноводство, птицеводство для того, чтобы в следующем году получить достаточно неплохие объемы производства как молока, так и мяса, говядины, свинины и птицы, – отметил он.
Игорь Брыло также подчеркнул, что в 2021-м удалось заготовить порядка 9,3 млн т травяных кормов. По его словам, этого также достаточно.
– Получен также неплохой урожай сахарной свеклы, картофеля, овощей, ряда других культур, несмотря на дождливую весну и жаркое лето. Хороших результатов мы добились благодаря применению отличной техники, наличию производственных помещений для содержания животных, улучшению кадрового потенциала наших специалистов, – добавил гость эфира.