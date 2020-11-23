За 2020 год в Беларуси посадили более 900 тысяч растений

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БЕЛТА

Как отметили в пресс-службе ведомства, осенью текущего года природоохранные ведомства по всей стране посадили 541 135 растений, из них 217 083 дерева и 270 049 кустарников. Также в Минприроды добавили, что в озеленении страны активно участвует население: по предложениям граждан с октября 2020 года высажено 24 659 деревьев и кустарников.Внести свою долю в посадку растений может любой желающий до 2 декабря.– объяснили в ведомстве.