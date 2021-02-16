По данным на 1 января 2021-го в Минске проживает 15 882 многодетные семьи, сообщает «Минск-Новости».
В комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома рассказали, что число таких семей в городе не перестает увеличиваться. Так, на 1 января прошлого года многодетных семей было 14,9 тыс.
Лидирует по-прежнему Фрунзенский район. Там проживает более 4,6 тыс. семей, воспитывающих троих и более детей. Немного отстает от него Московский район (2,6 тыс.). В тройке лидеров и Заводской район (1,8 тыс.).
Многодетные семьи в нашей стране получают всестороннюю поддержку. При рождении третьего ребенка им назначается семейный капитал, который можно досрочно использовать на улучшение жилищных условий, получение платных образования и медуслуг. Наряду с государственными пособиями на детей в сложных жизненных ситуациях предоставляется адресная социальная помощь. Предусмотрены гарантии и льготы при строительстве жилья, в сферах образования, здравоохранения, в трудовом, налоговом, жилищном, пенсионном законодательствах.
Параллельно определяются и новые меры поддержки многодетных семей. Выступая на VI Всебелорусском народном собрании, Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разработать программу «Многодетная Беларусь» с серьезными новациями.
Фото: БЕЛТА
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За 2020 год число многодетных семей в столице выросло почти на тысячу
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