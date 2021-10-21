За 100 лет Белгосуниверситет подготовил более 185 тысяч специалистов

Такую цифру озвучила в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом Национальном канале Белорусского радио проректор БГУ Оксана Здрок.
Напомним, 30 октября университет отметит свой сотый день рождения.
Гостья студии рассказала, за счет чего БГУ удается занимать лидирующие позиции в международных рейтингах.
– Университет следит за тенденциями в образовательной сфере и внедряет все новинки, соответствует международным стандартам. Но прежде всего для себя мы ставим планку обеспечить качественное образование. У нас очень развита поддержка науки. Современная НАН Беларуси была сформирована на базе Института белорусской культуры, который был образован в 1922 году именно из кадров Бегосуниверситета. Кроме того, к нам поступают абитуриенты с высокими баллами. Мы развиваем интернетизацию образования. Попав в БГУ, есть возможность подключиться к совместным образовательным программам академической мобильности. И, по сути дела, получить образование не только в рамках нашей системы, но и международного уровня, – подчеркнула она.
Оксана Николаевна также рассказала, чем сегодня может гордиться вуз:
– Мы выпускаем специалистов по 82 специальностям. За годы существования университета было подготовлено более 185 тысяч выпускников, которые сегодня работают в самых разных отраслях экономики, являются видными учеными, общественными деятелями. Что касается подготовки научных кадров, то за время существования вуза в стенах БГУ было защищено 4700 кандидатских диссертаций и подготовлено около 700 докторов наук. Мы гордимся и тем, что являемся лидером по подготовке иностранных студентов. Наш вуз единственный в стране, который ежегодно готовит более 4 тысяч студентов из других стран. У нас учатся студенты более чем из 60 государств. Выбирают вуз они из-за ряда преимуществ: среди них и возможность участия в крупных мероприятиях и подключение к научной деятельности, – добавила она.
Фото из архива БЕЛТА