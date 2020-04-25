Южнокорейским футболистам запретят разговаривать во время игры

8 мая должен стартовать отложенный из-за пандемии нового коронавируса футбольный чемпионат Южной Кореи. Однако для повышения уровня безопасности перед лицом угрозы распространения вируса вводится ряд ограничений.

Игры будут проходить без зрителей, футболистам будет запрещено разговаривать между собой во время матчей, пишет newsru со ссылкой на Daily Mail, также игроки должны отказаться от рукопожатий перед игрой.





Жесткие ограничения не у всех находят понимание. Не разговаривать с партнерами по команде? «Невозможно. Если мы не можем разговаривать на поле, мы можем вообще не играть", - заявил капитан клуба "Инчхон Юнайтед" Ким До Хёк.

Фото с сайта Daily Mail