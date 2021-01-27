Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели переговоры, сообщает ТАСС.
Республика Корея и США должны совместно решить ракетно-ядерную проблему Корейского полуострова. Как сообщил в среду южнокорейский МИД, такое решение приняли во время телефонного разговора министр иностранных дел Кан Гён Хва и госсекретарь США Энтони Блинкен.
– Руководители внешнеполитических ведомств двух государств согласились, что ядерная проблема Северной Кореи требует срочного решения, и договорились сотрудничать в этом направлении, – сказано в документе.
Отмечается, что в ходе беседы Кан Гён Хва поздравила Блинкена с утверждением сенатом конгресса США на пост руководителя Госдепартамента, отметив, что он хорошо разбирается в вопросах, связанных с функционированием двустороннего военно-политического альянса и с проблемами Корейского полуострова.
Министры также договорились взаимодействовать в борьбе с такими глобальными вызовами, как изменение климата и пандемия COVID-19.
Фото: rg.ru
Опубликовано:
525
Южная Корея и США считают ядерную проблему КНДР вопросом, требующим срочного решения
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter