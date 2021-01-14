Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Ювентус» пробился в четвертьфинал Кубка Италии

«Ювентус» пробился в четвертьфинал Кубка Италии

Туринский «Ювентус» стал очередным четвертьфиналистом Кубка Италии по футболу, на стадии 1/8 финала сломив сопротивление «Дженоа» из Генуи – 3:2 (после дополнительного времени).


«Зебры» превосходно начали игру и уже к середине первого тайма захватили комфортное лидерство 2:0 благодаря голам Деяна Кулусевски (2-я минута) и Альваро Мораты (23). 

Однако «Дженоа» не сдался на волю победителя и нашел в себе силы для того, чтобы восстановить паритет: отличились Леннарт Чиборра (28) и Филиппо Мелегони (74).

Впрочем, «Ювентус», считавшийся в этой игре бесспорным фаворитом, все-таки сумел избежать лотереи послематчевых пенальти, вырвав тяжелейшую победу в добавленное время. Ее туринцам на 105-й минуте встречи принес Хамза Рафья.


Ранее состоялись еще три поединка 1/8 финала. «Милан» сломил сопротивление «Торино» (основное и дополнительное время – 0:0, серия пенальти – 5:4). «Интер» взял верх над «Фиорентиной» (2:1, после дополнительного времени). А «Наполи» обыграл «Эмполи» (3:2).

Остальные участники 1/4 финала определятся в матчах «Сассуоло» – СПАЛ, «Аталанта» – «Кальяри», «Рома» – «Специя» и «Лацио» – «Парма», которые состоятся 14–21 января.

В прошлом году победу в Кубке Италии одержал «Наполи», который в финальном поединке оказался сильнее «Ювентуса» (основное и дополнительное время – 0:0, серия пенальти – 4:2).

Фото: juventus.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Брестском районе одно ДТП спровоцировало еще четыре аварии
«Поздравляем, у вас будут двойняшки». История семьи, которой помогло ЭКО
Экс-глава ФБР заявил, что Байден должен задуматься над помилованием Трампа
В России выявили 24 763 случая заражения коронавирусом за сутки
Шанс стать мамой. В Гомеле три пары уже получили одобрение на бесплатное ЭКО
НХМ приглашает на концерт хора храма Святого Николая Японского
«Белтелеком» завершил тестирование сети 5G и готов ее внедрять
Коллектив Института пограничной службы удостоился специальной премии Президента за реализацию патриотического проекта
«Сохраняя традиции, смотрим в будущее». Спецпремии Президента удостоен коллектив Национального центра художественного творчества детей и молодежи
В Гомеле пожарный извещатель спас жизни молодой матери и ее новорожденного сына
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Птица-говорун
Мощный взрыв прогремел на заводе автозапчастей в Китае
Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями
Скончался народный художник Беларуси Леонид Щемелев
В странах Азии наблюдается ухудшение ситуации с COVID-19
В пятницу ожидается до 22 градусов мороза
Минтруда: денежные доходы населения за декабрь индексируются на 5,2%
Эндокринолог раскрыла "золотую формулу" похудения
СМИ: член Конгресса США планирует инициировать импичмент Байдена в его первый рабочий день
В Витебске из-за аварии без тепла были 39 домов, поликлиника и 2 детсада
Ходьба и йога: врач назвал лучшие виды нагрузок для суставов
мнение
Дмитрий КРЯТ
Увертюра к Году народного единства звучит в мажоре
Согреть и накормить. Акция «Социальный патруль» стартует в Минске 15 января
Вирусолог оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19
Пиневич: развитая сеть системы здравоохранения позволила нашей стране минимизировать последствия пандемии
Беларусь и Китай подтвердили единство позиций по актуальным международным проблемам
Лукашенко: в центре усилий медиков всегда человек
В БГМУ наградили лучших студентов, которые помогают пациентам с коронавирусом
Врач рассказал, как легко определить, болел ли человек коронавирусом бессимптомно
Сегодня Кочанова проведет прямую телефонную линию
Земле угрожает новый ледниковый период
«Манчестер Сити» одержал четвертую победу подряд и вышел на третье место в таблице Премьер-лиги
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Спрятавшиеся за бугром мелко пакостят...
В Дзержинске из-за прорыва трубопровода теплотрассы без тепла оставались 24 многоквартирных дома, детсад и лицей
Врач объяснил, как правильно согревать обмороженные участки тела
Трилогия «Малой родины»: подводим итоги природоохранных мероприятий
Больницы Гродненщины постепенно возвращаются к обычному режиму работы
Гигин: американская политика – это театр
ПСЖ в десятый раз выиграл Суперкубок Франции по футболу
Актер Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине
Директор Института экономики НАН — о том, как национальной экономике остаться устойчивой во время шторма на внешних контурах
Лукашенко простился с митрополитом Филаретом
Гигин: Год народного единства – время, чтобы задуматься о своих поступках и сделать выводы на будущее
мнение
Всеволод ШИМОВ
Азербайджан и Армения договорились о восстановлении транспортного сообщения
Согревание в холода горячим чаем может привести к развитию рака
«Ювентус» пробился в четвертьфинал Кубка Италии
Не отчаялся, а открыл свое дело — как житель Молодечно с ограниченными возможностями занялся ремесленничеством
Авторы
СКАНИРУЙТЕ