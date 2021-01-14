Туринский «Ювентус» стал очередным четвертьфиналистом Кубка Италии по футболу, на стадии 1/8 финала сломив сопротивление «Дженоа» из Генуи – 3:2 (после дополнительного времени).
«Зебры» превосходно начали игру и уже к середине первого тайма захватили комфортное лидерство 2:0 благодаря голам Деяна Кулусевски (2-я минута) и Альваро Мораты (23).
Однако «Дженоа» не сдался на волю победителя и нашел в себе силы для того, чтобы восстановить паритет: отличились Леннарт Чиборра (28) и Филиппо Мелегони (74).
Впрочем, «Ювентус», считавшийся в этой игре бесспорным фаворитом, все-таки сумел избежать лотереи послематчевых пенальти, вырвав тяжелейшую победу в добавленное время. Ее туринцам на 105-й минуте встречи принес Хамза Рафья.
Ранее состоялись еще три поединка 1/8 финала. «Милан» сломил сопротивление «Торино» (основное и дополнительное время – 0:0, серия пенальти – 5:4). «Интер» взял верх над «Фиорентиной» (2:1, после дополнительного времени). А «Наполи» обыграл «Эмполи» (3:2).
Остальные участники 1/4 финала определятся в матчах «Сассуоло» – СПАЛ, «Аталанта» – «Кальяри», «Рома» – «Специя» и «Лацио» – «Парма», которые состоятся 14–21 января.
В прошлом году победу в Кубке Италии одержал «Наполи», который в финальном поединке оказался сильнее «Ювентуса» (основное и дополнительное время – 0:0, серия пенальти – 4:2).
Фото: juventus.com
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«Ювентус» пробился в четвертьфинал Кубка Италии
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