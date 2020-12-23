«Ювентус» потерпел первое поражение в Серии А, неожиданно уступив «Фиорентине»

До этого «Ювентус» был наряду с «Миланом» одной из двух команд турнира, не проигравшей ни одного матча в сезоне (шесть побед, шесть ничьих). Да и в игре против «фиалок» действующий чемпион Италии считался явным фаворитом. Однако подтвердить букмекерские котировки результатом «Ювентус» не смог, что во многом произошло из-за удаления колумбийского полузащитника «Старой синьоры» Хуана Куадрадо, которое он схлопотал уже на 18-й минуте.К тому моменту «Фиорентина» вела в счете 1:0 благодаря Душану Влаховичу, отличившемуся на 3-й минуте. И в дальнейшем гости упрочили свое преимущество. На 76-й минуте мяч в собственные ворота срезал Алекс Сандро, а на 81-й ворота «черно-белых» с близкого расстояния расстрелял Мартин Касерес.Отметим, что «Фиорентина» взяла верх над «Ювентусом» впервые с 15 января 2017 года. А команда из Турина проиграла с разницей в три или более мячей в национальном чемпионате впервые с января 2011-го, когда капитулировала во встрече с «Пармой» – 1:4.В еще одном матче 14-го тура, состоявшемся накануне, «Кротоне» победил «Парму» – 2:1.Турнирную таблицу возглавляет «Милан», имеющий 31 очко. Вслед за ним в группе лидеров последовательно располагаются «Интер» (30), «Наполи» (24), «Ювентус» (24), «Рома» (24), «Сассуоло» (23), «Аталанта» (21), «Лацио» (21) и «Верона» (20).В списке бомбардиров лидирует португалец Криштиану Роналду («Ювентус»), забивший 12 мячей.