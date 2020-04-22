Юрлицам и ИП в некоторых случаях могут открывать банковские счета дистанционно

В управлении информации и общественных связей Национального банка проинформировали, что счета могут открываться для получения кредита на финансирование расходов на поддержание непрерывной хозяйственной деятельности в неблагоприятный период, выплаты зарплаты в размере полутора бюджетов прожиточного минимума с установленными законодательством начислениями и удержаниями.Способы свидетельствования подлинности образцов подписей должностных лиц клиентов следует определять локальными правовыми актами банка., — отметили в Нацбанке.