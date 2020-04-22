Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в связи с эпидемиологической ситуацией в некоторых случаях могут открывать банковские счета через системы дистанционного банковского обслуживания без личного присутствия клиентов. Об этом говорится в письме Национального банка коммерческим банкам, пишет БЕЛТА.
В управлении информации и общественных связей Национального банка проинформировали, что счета могут открываться для получения кредита на финансирование расходов на поддержание непрерывной хозяйственной деятельности в неблагоприятный период, выплаты зарплаты в размере полутора бюджетов прожиточного минимума с установленными законодательством начислениями и удержаниями.
Способы свидетельствования подлинности образцов подписей должностных лиц клиентов следует определять локальными правовыми актами банка.
"При этом допускается применение дистанционных способов оформления карточек с образцами подписей должностных лиц клиентов (их представителей), обеспечивающих безусловное подтверждение подлинности подписей", — отметили в Нацбанке.
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Юрлицам и ИП в некоторых случаях могут открывать банковские счета дистанционно
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