Юрий Терех: «Предатели, лжецы и провокаторы никому не нужны»

Такое бывает. Однажды поехал поел и, считай, сразу стал ярым борцом за справедливость и против «невероятной» оппозиции, против экстремистов и прочих преступников. В общем, знакомьтесь — автор «СБ. Беларусь сегодня», блогер и предприниматель Юрий Терех.











«Считаю, что политические разногласия не стоят даже синяка. Если хочешь возразить, делай это с помощью аргументов, а не криками и воплями».

«Что оппозиционным СМИ сказали, то они и делают. Иначе не заплатят. Они считают, что раз пошли работать против государства и плотно на это подсели, то у них нет выбора. Хотя правильно считают, предатели, лжецы и провокаторы никому не нужны».

— Неожиданно. Прежде всего для самого себя. Знаете, я был абсолютно аполитичным человеком, политикой не интересовался совершенно. Все началось пару лет назад, когда недалеко от урочища Куропаты открылся ресторан и оппозиция начала проводить рядом с ним странные акции: садиться на асфальт, бросаться под подъезжающие машины, всячески не пускать туда людей.Нам с приятелем стало интересно, вот и поехали новую кухню оценить и с пикетчиками пообщаться. Заодно сказать им, что ведут себя отвратительно. Я даже готовился, читал про Куропаты, оппозицию. Все, что на тот момент знал про альтернативщиков, касалось ­ ­1990-х. Помню, тогда среди этой братии имелись вполне адекватные люди, с которыми можно было поговорить. Вот и теперь рассчитывал поспорить с ними, привести свои аргументы, услышать их доводы. Наивный. В общем, я как-то проскочил, а приятеля не пустили. Произошел конфликт, мы позвонили в милицию.— Какие там аргументы? Одни вопли! Оппоненты просто показывали на лес и кричали: «Там крыжы!» Ну и что? Они там, а мы здесь. Ресторан законно открыт, законно работает. Мы хотим проехать. В чем проблема? Нет, сказали, не пустят, и точка.И так меня эта ситуация возмутила, что, приехав домой, первым делом описал произошедшее на своей страничке в соцсети. Публикация получила широкий резонанс. Посыпались комментарии, где-то просто обсуждение сказанного, где-то одобрение и слова поддержки, а где-то оскорбления и угрозы. Затем мои данные выложили сами понимаете где, и полился еще больший негатив. Я же продолжал выражать свою позицию, возможно, пытался убедить оппонентов в несостоятельности их доводов. Считаю, что политические разногласия не стоят даже синяка. Если хочешь возразить, делай это с помощью аргументов, а не криками и воплями.— Безмерно горжусь тем, что публикуюсь в «СБ». Стараюсь держать планку и приносить материалы поинтереснее. Это удивительно. Честно, сам до сих пор не понимаю, как такое стало возможным: человека из соцсети просто взяли и позвали в главную газету страны, он стал ее автором, получил колонку.— Что стало для меня еще одним сюрпризом и поводом для гордости. Коллеги как-то сказали: «Поехали с нами в Москву на церемонию, познакомимся, пообщаемся». Я согласился, и там мне вдруг вручают «Зубра».— Не волнуйтесь, на Люд не покушаюсь. Вообще, сам канал появился после той поездки в ресторан, так я дублировал публикации. А название… Меня же прямо там, на «варце», оппозиция обозвала Людажором. Ну я и решил: «Хотите Людажора — будет вам Людажор». Так он и появился.— В основном я. Однако время от времени помогают и другие неравнодушные к происходящему граждане. Одни, к примеру, помогают с аналитикой, другие собирают информацию, третьи помогают с фактурой. Все происходит исключительно по личной инициативе каждого.— А как без этого? Можно, конечно, иногда просто высказаться по тому или иному поводу, ничего дурного я в этом не вижу. Однако предпочитаю больше давать публике материалов фактурных, оперировать фактами, цифрами.— В общем, так и есть. Я юрист, у меня свой бизнес. Ну а почти все свободное время трачу именно на поиск истины. Кто-то приходит домой и, скажем, смотрит телевизор, а я разбираю темы, которые кажутся мне интересными. Это уже превратилось в хобби.— Просто первым взял эту тему и стал разбираться. А так беру наиболее актуальную проблематику и смотрю, где что не сходится и почему.— Задевают абсолютно все фейки. Особенно зацепили проделки одной из платформ, которая в ситуации с коронавирусом собирала деньги якобы для медиков, а на самом деле обманывала людей. Мошенники просто зарабатывали, делая вид, будто кому-то помогают. Главное в таких ситуациях — шуметь погромче, реклама.Если, допустим, сказать, что помогаешь бездомным животным, человек отдаст свое кровно заработанное. И, предположим, из 10 тысяч долларов таких пожертвований аферисты 500 долларов отдадут на животных, а 9500 оставят себе. Такая у них занимательная математика.— Чего удивляться? Что им сказали, то и делают. Иначе не заплатят. Они считают, что раз пошли работать против государства и плотно на это подсели, то у них нет выбора. Хотя правильно считают, предатели, лжецы и провокаторы никому не нужны. Потому какие-то СМИ официально и перестали называться таковыми. Что касается координации протестов и прочего. Ведь определенная медийная сеть как раз и создавалась для таких целей, готовились кадры. И когда пришло время, ресурсы задействовали.— У нынешних протестующих просто не нашлось под рукой другого символа, они банально схватили то, что первым попалось на глаза. Ну или то, что было предложено, скажем так, старой оппозицией. Молодежь ведь в большинстве даже не знает, что это, откуда взялось и какова история бчб. Дали им в руки полотно, с ним и бегают.Это, кстати, огромная ошибка протестующих. Сейчас уже из каждого утюга рассказывают про то, какие трагедии, жертвы стоят за кровавым бчб-символом. И в том числе на этой волне многие ушли с улиц, они против такого символа. Да и сейчас законодательные новшества подоспели. А что до оставшихся «змагароў», то они ведь новый символ на ровном месте не нарисуют, вот и терпят имеющийся. Однако это изначально был проигрышный вариант.— Полагаю, мы тоже, однако раньше у нас не было такой потребности. Митингующие спокойно ходили по улицам колонной, рядом — вежливая милиция, которая напоминала о необходимости соблюдать законодательство, не выходить на дорогу и не делать прочих глупостей. Так и было. До известных вам событий. Сейчас, конечно, когда по нам работают специальные структуры, наивно полагать, что кто-то там просто так смог получить данные тех же силовиков из закрытых баз. Это сложно, тут, понятно, работают иностранные спецслужбы. Теперь и нам нужно такие вещи пресекать. По отношению ко всем гражданам.Теперь все обсуждают схожесть методичек, применяемых в разных странах при попытках госпереворота. Кстати, до нас некоторые вещи пробовали в Гонконге. К примеру, там пытались сагитировать толпу захватить, блокировать аэропорт. Не вышло: на третий штурм пришло всего 30 человек и их просто не пустили в аэропорт. От такой идеи у нас отказались. Зато зашли и были применены у нас истории с синими попами, якобы избитыми протестующими. В Гонконге тоже есть немало рассказов, что кого-то куда-то правоохранители затащили, изнасиловали, избили, тоже в сети гуляли «синепопые» фото. Устроители посмотрели, что народ такое возмущает, и использовали это в других странах.— Госсистема ведь всегда реагирует немножко с задержкой, так происходит во всем мире. Законотворчество — дело не одного дня. Но у нас уже сейчас за угрозы и прочее нарушители садятся на раз-два. Все серьезно. Другой вопрос — теперь мы видим системно организованную атаку из-за границы. Приведу пример. Знаю, что в стране в сентябре — начале октября работали иностранные шлюзы с иностранными сим-картами, которые просто отрабатывали телефонные номера конкретных людей. Их изучали, в систему закладывали определенный алгоритм влияния, и шло психологическое воздействие. Одну из таких «симочных» ячеек нашли, оборудование изъяли.— Да, я это периодически слышу. Разоблачили меня еще в Куропатах. Даже выяснили форму оплаты — меня бесплатно кормят в ресторане, а я за это очерняю оппозицию. Ну пусть так и дальше думают. И веселее, и больше можно себе позволить.— Ой, посмотрели люди на это все, посмеялись и дальше своими делами занимаются. А Латушко я, кстати, прекрасно понимаю. Он-то уже мечтал о таком, что нам и не снилось, а тут облом случился. Не на то поставил Пал Палыч. Теперь локти кусает. Проср…, извините, и прекрасную работу, и репутацию, и прочее. Проиграл. Теперь ему вернуться бы, да кому опять же иуда нужен. Теперь его от обиды просто разрывает. Ну а составлять списки — санкционные, черные — это же любимое дело нашей горемычной оппозиции. Что им там за границей еще делать?— Честно, я ожидал, что будет намного хуже. Думал, что сильнее окажется физическое противостояние, но столкновения очень быстро подавили. Все пошло в медийную сферу. А прогноз такой: первый удар, хоть и с потерями, мы выдержали, вторая попытка точно будет. Чего ждать, вопрос пока открытый.