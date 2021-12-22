Шулейко: система здравоохранения Брестской области постоянно совершенствуется

Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко во время открытия в Бресте нового корпуса детской областной больницы:





– Мы за короткие сроки возвели данный объект, ведь детская областная больница давно нуждалась в дополнительном корпусе. Теперь существенно расширены возможности оказания плановой и экстренной помощи для наших детей: они будут находиться в современных условиях и получать лечение на самом высоком уровне. В следующем году также отремонтируем один их корпусов детской больницы. В дальнейших планах – открытие в январе многофункционального медицинского центра в южном районе Бреста, в котором будут детская и взрослая поликлиники, а также женская консультация. Средства направляем и для обеспечения бесперебойной системы снабжения кислородом пациентов. На базе Брестской городской больницы №1 и областной клинической больницы проводится серьезная модернизация кислородной системы.