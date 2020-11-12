Юрий Гильдюк: «Мы работаем и поэтому счастливы». Открылся XLVI фестиваль искусств «Белорусская музыкальная осень»

46 лет назад, 15 ноября 1974 года, в Минске открылся Первый фестиваль народов СССР «Белорусская музыкальная осень», приуроченный к 30-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Тот год был вообще очень важным для Минска. 26 июня ему присвоили звание «город-герой», 1 июля в нем с визитом побывал американский президент Ричард Никсон… Стало очевидно, что белорусская столица обречена расти не только ввысь и вширь, но и прирастать в статусе, в своей культурной значимости для СССР и всего мира.Так возник этот фестиваль. Спустя год он стал всесоюзным, потом международным. Он рос и развивался вместе со страной и вместе с ней отмечал важнейшие даты. Даже в самые тяжелые времена – в перестройку, в лихие девяностые – он из года в год согревал холодные дни ноября.Нынче из-за эпидемиологической обстановки впервые встал вопрос, быть или не быть.– сказал в разговоре со мнойЮрий Николаевич даже поделился кое-какими подробностями.В фестивальной афише действительно очень много интересных названий – от Дунаевского до Стравинского.А началось с Бетховена. На торжественном открытии фестиваля 11 ноября прозвучала его Седьмая симфония и Пятый концерт для фортепиано с оркестром. Солировал лауреат международных конкурсов Андрей Сикорский, и это была огромная, дух захватывавшая радость. И оркестр, и солист играли с величайшим подъемом, то возносясь на вершины экстаза, то погружаясь в печаль. Из-под пальцев пианиста лилось чистейшее серебро, а публика не смела даже аплодировать между частями, настолько мощным оказался дух музыки. Зато в конце зал взорвался овациями.И никто уже не грустил, что не случилась на этот раз Третья симфония Малера, обещанная, но невозможная в силу нынешней эпидемической обстановки, с ее двумя хорами и четверным составом оркестра. Бетховен под вдохновенной дирижерской палочкой Анисимова оказался настолько мощным и освежающим, что этого заряда нам хватит надолго.– сказал на прощание Юрий Гильдюк. Мне кажется, лучше не скажешь.