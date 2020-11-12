Юрий Гильдюк: «Мы работаем и поэтому счастливы». Открылся XLVI фестиваль искусств «Белорусская музыкальная осень»

Этот фестиваль такая же неотъемлемая часть нашего бытия, как фонтан на площади Якуба Коласа, как само здание филармонии. Уйдет он – и рассыплется в прах очень важный фрагмент нашего генетического кода, и сама жизнь потечет по другому руслу.
46 лет назад, 15 ноября 1974 года, в Минске открылся Первый фестиваль народов СССР «Белорусская музыкальная осень», приуроченный к 30-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Тот год был вообще очень важным для Минска. 26 июня ему присвоили звание «город-герой», 1 июля в нем с визитом побывал американский президент Ричард Никсон… Стало очевидно, что белорусская столица обречена расти не только ввысь и вширь, но и прирастать в статусе, в своей культурной значимости для СССР и всего мира.
Так возник этот фестиваль. Спустя год он стал всесоюзным, потом международным. Он рос и развивался вместе со страной и вместе с ней отмечал важнейшие даты. Даже в самые тяжелые времена – в перестройку, в лихие девяностые – он из года в год согревал холодные дни ноября.
Нынче из-за эпидемиологической обстановки впервые встал вопрос, быть или не быть.
– Счастье, что фестиваль есть, что руководство филармонии и артисты, соскучившиеся по концертам, решили все-таки сохранить «Белорусскую музыкальную осень», пусть даже с потерей международного статуса, – сказал в разговоре со мной художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь Юрий Гильдюк. –Мы гордимся тем, что наша филармония своими силами может проводить не только симфонические или камерные концерты, концерты народной музыки, джазовые вечера, но и фестиваль. А почему бы нам, действительно, его не проводить, если у нас есть такие дирижеры, как Александр Михайлович Анисимов, Евгений Робертович Бушков? Есть у нас и исполнители очень высокого ранга – и молодые, и лауреаты международных конкурсов.
Юрий Николаевич даже поделился кое-какими подробностями.
– Мы решили сделать девять концертов – пять в Большом концертном зале и четыре в Малом имени Ширмы. Сыграть много-много интересной музыки. Отметить 250-летие со дня рождения Бетховена и 335-летие Баха. У нас задуман концерт молодых органистов во главе с нашим мэтром, народным артистом Беларуси Игорем Оловниковым. Концерт проведет Ольга Савицкая в рамках цикла «Шедевры органной музыки». Мы отметим юбилей Чайковского и 210-летие со дня рождения Шопена при участии нашего замечательного музыканта, ныне студента Московской консерватории Влада Хандогия.
В фестивальной афише действительно очень много интересных названий – от Дунаевского до Стравинского.
А началось с Бетховена. На торжественном открытии фестиваля 11 ноября прозвучала его Седьмая симфония и Пятый концерт для фортепиано с оркестром. Солировал лауреат международных конкурсов Андрей Сикорский, и это была огромная, дух захватывавшая радость. И оркестр, и солист играли с величайшим подъемом, то возносясь на вершины экстаза, то погружаясь в печаль. Из-под пальцев пианиста лилось чистейшее серебро, а публика не смела даже аплодировать между частями, настолько мощным оказался дух музыки. Зато в конце зал взорвался овациями.
И никто уже не грустил, что не случилась на этот раз Третья симфония Малера, обещанная, но невозможная в силу нынешней эпидемической обстановки, с ее двумя хорами и четверным составом оркестра. Бетховен под вдохновенной дирижерской палочкой Анисимова оказался настолько мощным и освежающим, что этого заряда нам хватит надолго.
– Мы работаем и поэтому счастливы, – сказал на прощание Юрий Гильдюк. Мне кажется, лучше не скажешь.
Опубликовано:
534
Юрий Гильдюк: «Мы работаем и поэтому счастливы». Открылся XLVI фестиваль искусств «Белорусская музыкальная осень»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юлия АНДРЕЕВА